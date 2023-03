Reggina-Cagliari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Granillo per Reggina-Cagliari, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I ragazzi di Filippo Inzaghi non sono scesi in campo nello scorso turno per via del rinvio della gara con il Perugia e adesso vogliono ripartire con il piede giusto per consolidare il piazzamento playoff. La compagine guidata da Claudio Ranieri, invece, dopo il poker rifilato all’Ascoli ha intenzione di tentare il colpaccio su un campo difficile. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 marzo alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

