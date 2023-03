F1 GP Arabia Saudita 2023, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara del GP di Arabia Saudita 2023 sulla pista di Jeddah di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Secondo appuntamento stagionale dopo la gara inaugurale nel vicino Bahrain che ha incoronato Verstappen e messo a nudo già i primi problemi della Ferrari. Ci si sposta dopo due settimane in territorio saudita, chi taglierà per primo il traguardo? La partenza della gara è fissata alle ore 18 di domani, domenica 19 marzo, dunque in notturna visto il fuso orario, la diretta tv è trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 in pay, mentre la replica è disponibile su TV8 alle ore 21.30. La diretta testuale, come di consueto, potrà essere seguita su Sportface. Di seguito ecco il riepilogo.

Domenica 19 marzo 2023

ore 18 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 21.30)