Ascoli-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Venezia, match dello stadio Del Duca valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I bianconeri, dopo la netta sconfitta subita alla Unipol Domus con il Cagliari, spera di tornare a far sorridere i propri tifosi per tenersi distante dalla zona playout. Gli arancioneroverdi, dal canto loro, sono reduci dal pareggio con il Brescia ed hanno intenzione di dare seguito alla serie positiva di risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 marzo alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

