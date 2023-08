Reggiana-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Palermo, match del Mapei Stadium valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione guidata da Alessandro Nesta, dopo il pareggio in rimonta con il Como, va a caccia della sua prima vittoria in questo torneo per smuovere ulteriormente la propria classifica. I rosanero di Eugenio Corini, invece, sono reduci dal turno di riposo e sono carichi per provare a portare a casa i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 agosto alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

