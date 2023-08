Ascoli-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Feralpisalò, match del Del Duca valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I marchigiani sono ancora arenati sul fondo della classifica con zero punti e ora hanno una ghiotta occasione per conquistare il primo successo della stagione. Il club neo-promosso, dal suo canto, spera di realizzare la sua prima storica rete in cadetteria, magari portando a casa anche dei punti. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 agosto alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

