LIVE – Reggiana-Palermo, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:30 di oggi, martedì 29 agosto, Reggiana e Palermo scenderanno in campo in occasione della terza giornata di Serie B 2023/2024. Le due squadre cercano la prima vittoria in campionato. Il Palermo ha pareggiato 0-0 a Bari, mentre la squadra di Nesta ha trovato un solo punto tra Cittadella e Como. Corini invece vuole scacciare la pressione. “Mi sono rotto le scatole perché ogni cosa si giudica in modo estremo – le parole del tecnico rosanero in conferenza stampa -. Godetevi il percorso e date modo di lavorare. Vogliamo lottare e lo faremo fino alla fine. Il Palermo ha vinto due volte nella sua storia la Serie B. Perché qui giudicate solo, senza aiutare. Non creiamo queste situazioni dopo una partita di campionato. Andiamo a creare ora le condizioni per vincere a Reggio e basta”. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e una diretta testuale. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

Reggiana-Palermo (ore 20:30)