Reggiana-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Lecco, match del Mapei Stadium valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo essere stati eliminati dalla Coppa Italia per mano del Genoa, vogliono tornare al successo in campionato per dare una gioia ai propri tifosi. Il club di Emiliano Bonazzoli arriva da due successi di fila e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 novembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

