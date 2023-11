Roma-Lecce oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

La Roma sfida il Lecce nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 5 novembre nella cornice di un Olimpico interamente sold out. La Roma ha conquistato solo 14 punti finora in campionato e per i giallorossi è il peggior risultato dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A dal 2012/13. Mourinho vuole invertire la rotta e di fronte c’è il Lecce di D’Aversa, una delle sorprese stagionali. Il Lecce ha pareggiato quattro delle ultime sei trasferte di campionato e proverà a fare punti sul campo dei giallorossi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.