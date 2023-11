Diffidati Roma-Lecce: ci sono giallorossi a rischio squalifica in vista del derby con la Lazio?

La Roma ospita il Lecce alle 18:00 di domenica 5 novembre nella cornice dello stadio Olimpico. Una partita importante, che può permettere ai giallorossi di Josè Mourinho di portarsi a quota 17 punti, uno in più della Lazio di Maurizio Sarri. Proprio la rivale biancoceleste sarà la prossima avversaria della Roma in campionato. Il derby della Capitale è in programma domenica 12 novembre alle 18:00 e la Roma si presenta alla sfida contro il Lecce senza calciatori diffidati. Leandro Paredes infatti sconterà la squalifica per somma di ammonizioni proprio contro i salentini. Un diffidato invece per il Lecce, che nel prossimo turno dovrà vedersela contro il Milan: si tratta di Rafia.