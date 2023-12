Reggiana-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Catanzaro, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di Alessandro Nesta, dopo alcuni risultati non molto incoraggianti, sperano di chiudere questo anno con un importante vittoria in ottica salvezza. La compagine giallorossa, dal suo canto, ha intenzione di proseguire la propria marcia per insidiare le posizioni di vertice. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 dicembre alle ore 12:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

