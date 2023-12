NBA 2023/2024: Doncic fenomeno nel successo dei Mavs, i Lakers cadono in casa contro Boston

Luka Doncic continua a scrivere la storia e mette la sua firma sul Christmas Day valido per la regular season NBA 2023/2024. Lo sloveno ha infatti sfoderato una prestazione da 50 punti e 15 assist, diventando il secondo giocatore di sempre dopo James Harden il 31 dicembre 2016. Oltre a questo, ha messo a referto anche 6 rimbalzi, 3 stoppate, 4 palle rubate e – nei 50 punti segnati – ben 8 triple: numeri da fuoriclasse che non hanno eguali nella storia della NBA. Inutile dire che i suoi Dallas Mavericks hanno espugnato il campo dei Phoenix Suns, imponendosi per 128-114.

I Miami Heat hanno invece rispettato il pronostico della vigilia, superando i Philadelphia 76ers per 119-113. Il miglior realizzatore del match è stato Jaime Jaquez Jr, che si è concesso il lusso del proprio career-high (31 punti e 10 rimbalzi). Match sostanzialmente molto combattuto e in equilibrio fino alla fine, ma ad avere la meglio è stata la franchigia della Florida, capace di salire in cattedra nel momento clou.

Infine, colpo esterno dei Boston Celtics, che hanno sconfitto i Los Angeles Lakers con lo score di 126-115. Non ha brillato particolarmente LeBron James, con 16 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. Decisamente meglio invece il compagno di squadra Anthony Davis, che ha sfoggiato una doppia doppia da 40 punti e 13 rimbalzi. A vincere è stata però la capolista a Est, al 23° successo stagionale, trascinata da un Kristaps Porzingis da 28 punti e 11 rimbalzi; in doppia cifra anche il resto del quintetto iniziale.