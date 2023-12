Verstappen prova a noleggiare una Mercedes ma la compagnia dice no: “Troppo giovane per guidarla”

La legge è uguale per tutti, anche per Max Verstappen. Il tre volte campione del mondo F1 è stato protagonista di una vicenda piuttosto singolare in Algarve (Portogallo), dove si trovava in vacanza con famiglia e amici. Il pilota olandese avrebbe infatti voluto noleggiare una Mercedes AMG GT da 523 cavalli, che può raggiungere una velocità massima di 313 km/h, ma la compagnia Sixt non gliel’ha permesso. Il motivo? Troppo giovane per guidarla. Le regole della compagnia prevedono infatti che per mettersi al volante di una macchina del genere sia necessario avere almeno 30 anni. Poco importa se si hanno tre titoli mondiali in bacheca. Verstappen ha così dovuto ripiegare su una Bmw Serie 5, da “solo” 246 km/h di velocità di punta. A riportarlo è il Sun.