Reggiana-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto al Mapei Stadium per Reggiana-Alessandria, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. La capolista del girone B arriva con il vento in poppa da quattro successi consecutivi e non ha alcuna intenzione di fermarsi: l’obiettivo è allungare ancora sulle dirette inseguitrici. I piemontesi, invece, stanno pian piano risalendo la china e, dopo le due vittorie nelle ultime tre, vanno a caccia del colpaccio in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

