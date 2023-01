Imolese-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Imolese-Torres, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci da quattro sconfitte consecutive ed hanno un disperato bisogno di tornare al successo per evitare di sprofondare ulteriormente nel fondo della classifica. La formazione ospite, dal suo canto, ha ottenuto una sola vittoria e tre sconfitte nelle ultime quattro gare: adesso spera di portare a casa tre preziosi punti. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA