Recanatese-San Donato oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Recanatese-San Donato, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I marchigiani, dopo il pareggio nel derby contro la Fermana, sperano di tornare al successo per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Per quanto riguarda la formazione ospite, invece, sono ben tre i successi ottenuti nelle ultime quattro gare e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

