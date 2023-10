Recanatese-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Vis Pesaro, match valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. La compagine marchigiana, dopo essere tornata al successo nello scorso turno contro la Spal, spera di avanzare anche in questa competizione per festeggiare insieme ai propri tifosi. Sarà derby per la formazione ospite, che vuole provare a fare uno sgarbo ai padroni di casa ottenendo una prestigiosa vittoria in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 5 ottobre alle ore 18:30, ma al momento non è prevista una copertura televisiva.

