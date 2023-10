Sporting Lisbona-Atalanta oggi in tv: canale, orario e streaming Europa League 2023/2024

Alle 18:45 di oggi, giovedì 5 ottobre, è in programma Sporting Lisbona-Atalanta, match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League 2023/2024. La Dea ritrova Scamacca e cerca il punteggio pieno in un gruppo che vede portoghesi e bergamaschi a quota 3 dopo le vittorie su Sturm Graz e Rakow. I bergamaschi vengono da tre clean sheet in campionato e vogliono confermarsi anche fuori dai confini. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e su Dazn. Ma potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky GO e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e ogni approfondimento sulla situazione dell’Atalanta nel girone di Europa League.