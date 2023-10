Fiorentina-Ferencvaros oggi in tv: canale, orario e streaming Conference League 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, giovedì 5 ottobre, è in programma Fiorentina-Ferencvaros, match valido per la seconda giornata dei gironi di Conference League 2023/2024. La squadra viola cerca i primi tre punti stagionali in Europa dopo il pareggio esterno contro il Genk. Vincenzo Italiano dovrebbe proporre un turn over, ma senza fare rivoluzioni. La partita sarà visibile su Sky Sport Calcio e su Dazn, oltre che in chiaro su TV8. Ma potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky GO e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.