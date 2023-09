Recanatese-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Torres, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa nella scorsa stagione sono riusciti a difendere la categoria conquistando una salvezza tutto sommato tranquilla e ora tornano in campo con lo stesso obiettivo. La squadra sarda, invece, spera di affacciarsi verso la zona playoff e di sognare il colpo clamoroso. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

