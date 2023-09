Spal-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Vis Pesaro match del Paolo Mazza valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine biancazzurra, dopo la deludente retrocessione dalla Serie B dello scorso anno, vuole farsi valere in questa categoria e andrà subito a caccia della promozione. Il club marchigiano, invece, spera di centrare la salvezza in maniera tranquilla, esattamente come accaduto qualche mese fa. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

