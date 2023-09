Atalanta-Monza oggi in tv, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Atalanta-Monza è uno dei match più interessanti della terza giornata della Serie A 2023/2024. Appuntamento oggi alle ore 20:45 al Gewiss Stadium, per un derby lombardo che mette di fronte due squadre entrambe reduci da una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate di campionato. La partita tra nerazzurri e brianzoli sarà trasmessa in diretta sia da Sky Calcio che da Dazn, con la possibilità di seguire il tutto anche in diretta streaming tramite Sky Go. Sportface vi racconterà l’incontro in tempo reale con video, moviole, pagelle, highlights e molto altro ancora.

ATALANTA-MONZA: I TELECRONISTI DI SKY E DAZN