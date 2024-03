Recanatese-Ancona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Ancona, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno bisogno di fare punti per alimentare le loro speranze di salvezza diretta, senza passare attraverso i playout. La compagine biancorossa, dal suo canto, si trova alle prese con un derby che vale uno scontro diretto in ottica permanenza in Serie C. La formazione giallorossa è reduce da due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque sfide e ha assolutamente bisogno di fare punti in ottica salvezza. Gli ospiti, invece, per non sprofondare in zona retrocessione devono invertire la rotta dopo aver ottenuto un solo successo nelle ultime cinque. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 marzo alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

