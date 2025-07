Il nome di Moise Kean infiamma il calciomercato ed ora può finire anche all’Inter: il piano del presidente Marotta è già pronto

Una clausola da 52 milioni, altri nove giorni per capire se qualcuno si presenterà dalla Fiorentina con il bonifico già pronto. Moise Kean incendia il calciomercato della Serie A: il bomber viola, reduce dalla sua miglior stagione in carriera, è un profilo ambito da parte delle big, italiane e non solo.

Su di lui c’è l’interesse del Manchester United, a lui pensano Milan e Napoli, entrambe alla ricerca di un nuovo centravanti, da lui è pronta a rifugiarsi l’Inter nel caso in cui il caso Calhanoglu sia l’inizio di una vera e propria profonda rivoluzione. Già perché dopo il botta e risposta tra il capitano Lautaro Martinez e il centrocampista turco, qualcosa all’interno del gruppo nerazzurro è cambiato. A dimostrarlo il like di Thuram al post social di Calhanoglu, con battute piccate contro il ‘Toro’. Un mi piace che ha fatto storcere il naso in casa Inter, ma che soprattutto ha alimentato dubbi sul futuro dell’attaccante francese.

Dopo quel like, infatti, il suo nome è balzato in cima all’elenco di chi può lasciare l’Inter quest’estate: la clausola da 85 milioni rende inutile qualsiasi opposizione del club che, si racconta, potrebbe accontentarsi anche di un cifra più bassa, sui 70-75 milioni. Qualcuno si farà avanti? E in quel caso l’Inter cosa farebbe?

Inter, Kean alternativa a Thuram: il piano

La Premier potrebbe essere tentata dall’affare Thuram con il solito Manchester United e l’Arsenal che potrebbero presto bussare alla porta dell’Inter.

I nerazzurri, dal canto loro, non aspetteranno certo la cessione del francese per muoversi ed hanno già individuato il possibile sostituto: Moise Kean, appunto. Per portarlo a Milano però servirà pagare la clausola di 52 milioni di euro messa nel contratto con la Fiorentina, una clausola valida anche in Serie A. Una cifra che l’Inter potrebbe spendere soltanto nel caso in cui arrivasse la cessione di Thuram, in un intreccio che dovrebbe decollare rapidamente.

Proprio i tempi potrebbero complicare i piani dell’Inter: la clausola di Kean è valida soltanto fino al 15 luglio, poi ci sarà da trattare con Commisso che vorrebbe tenere il centravanti alla Fiorentina anche il prossimo anno. Se ci riuscirà lo si capirà nei prossimi giorni: 9 alla scadenza della clausola, 9 proprio come il numero dei bomber. Quello che Kean è diventato lo scorso anno ed ora tutti lo vogliono. Inter compresa.