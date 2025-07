Victor Osimhen avrebbe messo una squadra davanti a tutte le altre per il suo futuro, ma non è ancora escluso che possa partire per il ritiro di Dimaro e mettersi agli ordini di Antonio Conte.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Victor Osimhen potrebbe anche restare in azzurro, per ora. Si tratta di una ipotesi sempre più realistica, ma Conte potrebbe ritrovare il nigeriano nel ritiro azzurro di Dimaro che comincerà tra una decina di giorni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Ovviamente, questo non vuol dire che il futuro della punta nigeriana potrebbe tornare a colorarsi d’azzurro. Anzi, è molto probabile che la sua cessione diventi il pensiero principale del direttore sportivo del Calcio Napoli Giovanni Manna.

Ma il club del presidente De Laurentiis non ha alcuna intenzione di chiedere meno dei 75 milioni di euro della clausola rescissoria a chiunque volesse acquistare Osimhen. Anzi, considerando che la clausola vale solo per l’estero, qualora un club italiano si accostasse al giocatore, riceverebbe quasi sicuramente una richiesta più alta.

Secondo il quotidiano, Osimhen si sarebbe convinto a tornare in Turchia, al Galatasaray, ma, come detto, sarà necessario che il club giallorosso sborsi l’intera cifra della clausola rescissoria.