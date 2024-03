Virtus Francavilla-Monterosi oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Virtus Francavilla-Monterosi sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C si sfidano la terzultima e la penultima: entrambe sono appaiate a quota 27 punti, la retrocessione diretta sembra scongiurata visto che il Brindisi è molto lontano, ma anche la zona salvezza è irraggiungibili. Per questo motivo, l’obiettivo è provare a superare Turris e Monopoli per godere di maggiori vantaggi ai playout: punti pesantissimi in palio alla Nuovoarredo Arena. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14 di sabato 23 marzo, diretta tv su Sky Sport 259, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.