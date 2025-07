Lo Sport in tv oggi domenica 6 luglio: Wimbledon ma anche la Formula 1 ed il Tour de France fino agli Europei di calcio femminili. Terza e ulima giornata del Campionato Italiano Juniores e Promesse su Pista su Sportface Tv.

Una domenica ricca ed intensa quella che ci aspetta oggi. Tanti gli appuntamenti in tv di ogni sport possibile ed immaginabile. Wimbledon è nel pieno del torneo, si sta per concludere la prima settimana di partite. In campo, tra gli azzurri, Vavassori ed Errani – testa di serie numero 3 – nel doppio misto che sfideranno la coppia formata dallo statunitense Jackson Withrow e dalla russa Irina Khromacheva.

E l’Inghilterra è protagonista anche con la F1, con il Gran Premio di Silverstone che vedrà le Ferrari partire in quinta e sesta posizione. Nel 12mo appuntamento del Mondiale sarà Verstappen a partire dalla pole davanti alle due McLaren. I primi sei piloti sono però staccati di appena un decimo.

Dalla Gran Bretagna, Oltremanica, si passa in Francia per la seconda tappa del Tour de France, l’appuntamento ciclistico più importante per distacco. In Italia, invece, con una cronometro partirà il Giro d’Italia femminile. Non manca ovviamente il calcio, con gli Europei femminili.

Sport in tv oggi: gli orari

08:30 Atletica, Campionato Italiano Juniores e Promesse su Pista – Sportface Tv

09.30 Nuoto, Europei junior: 6a giornata, batterie – euroaquaticstv.com

11.35 Ciclismo femminile, Giro d’Italia: 1a tappa, Bergamo-Bergamo (cronometro individuale, 14.2 km) – Rai Sport HD dalle ore 12.40, poi Rai 2 HD dalle ore 14.00, Rai Play dalle 12.40, discovery+ dalle 12.50

12.00 Tennis, Wimbledon: ottavi di finale – (Doppio misto: 2° match dalle ore 12.00 Vavassori/Errani-Withrow/Khromacheva) – Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213, dalle ore 18.00), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256), Sky Go, NOW