Jannik Sinner affronterà l’australiano Tristan Schoolkate nel suo match di secondo turno agli Australian Open 2025. Il debutto è già all spalle per il numero uno al mondo, che in un match sulla carta tutt’altro che banale è riuscito ad avere la meglio in tre set sul cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 7-6 7-6 6-1. Lo score dei primi due set mette in mostra la qualità dell’avversario, che grazie al suo ottimo servizio è riuscito a tenere botta, salvo però perdere entrambi i tie-break contro un giocatore come Jannik che nei momenti topici tende ad esaltarsi. Poi, per chiudere, un terzo parziale dominato dal campione di Sesto Pusteria, che così ha festeggiato con una vittoria il ritorno a Melbourne Park. Ora il cammino nell’Happy Slam prosegue con un match che pare abbastanza morbido contro il coetaneo Schoolkate, wild card di casa che nel round d’esordio ha avuto la meglio sul nipponico Taro Daniel.

QUANDO SI GIOCA LA PARTITA

Sinner e Schoolkate scenderanno in campo per il loro incontro di secondo turno giovedì 16 gennaio ad orario ancora da definire. Tutti gli incontri di secondo turno della parte alta del tabellone maschile verranno infatti giocati giovedì. L’ordine di gioco e quindi l’orario del match sarà comunicato dagli organizzatori del torneo nella giornata di mercoledì 15.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

L’AVVERSARIO

Come sfidante al secondo turno ci si attendeva probabilmente il veterano Taro Daniel, uno che frequenta il circuito maggiore da anni, seppur senza risultati di particolare rilievo. E invece ci sarà il primo ostacolo ‘casalingo’ per Jannik, che dall’altra parte della rete si ritroverà Tristan Schoolkate, n°173 della classifica ATP. Il classe ’01, quindi coetaneo del numero uno al mondo, ha sconfitto all’esordio il tennista nipponico con il punteggio di 6-7(6) 7-6(4) 6-1 6-4, aggiungendosi a una folta schiera di australiani in grado di superare il primo ostacolo nello Slam di casa. Si tratta del secondo Major in tabellone per Schoolkate, che aveva fatto il suo esordio in tabellone proprio sul finire del 2024 agli US Open.

Come era andata? Beh, aveva anche in quel caso ricevuto una wild card e pescato Taro Daniel, battendolo in cinque set. Poi riuscì a lottare alla pari anche contro il talentuoso ceco Jakub Mensik, venendo però sconfitto al deciding set in quell’occasione al secondo turno. Nei due mesi successivi è tornato poi a giocare a livello challenger con fortune alterne. In questo avvio di 2025 ha giocato l’ATP di Brisbane, perdendo al secondo turno di qualificazioni contro Kukushkin dopo aver battuto Duckworth, e all’ATP di Adelaide, venendo subito sconfitto da Etcheverry.

I PRECEDENTI (0-0)

Si tratta ovviamente del primo scontro diretto tra i due giocatori, che fin qui nel corso delle rispettive carriere hanno sostanzialmente frequentato tornei di caratura divers pur essendo coetanei. Vedremo se gli organizzatori decideranno di far disputare l’incontro in sessione serale oppure se – come accaduto per il primo turno – sarà ancora sessione diurna per il tennista altoatesino.

COME VEDERE L’AUSTRALIAN OPEN IN TV

La copertura televisiva del primo Slam stagionale sarà offerta da Eurosport ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 del bouquet Sky); i due canali lineari sono anche visibili in streaming inoltre disponibile tramite le piattaforme NOW, Sky Go e Dazn. Per seguire integralmente tutto il torneo, senza perdersi neanche un incontro, con la possibilità anche dell’on-demand, c’è la piattaforma Discovery+. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul torneo, dirette testuali, news, highlights e dichiarazioni dei protagonisti da Melbourne.