Giuntoli uscito allo scoperto prima del derby col Torino. Sono ore decisive per difensore e attaccante, ecco le ultime

La Juventus continua ad essere affetta da pariggite. Sabato contro il Torino è arrivato il quattordicesimo di una stagione fin qui molto al di sotto delle attese. E che Giuntoli, con tutte le difficoltà del caso (budget ridotto su tutte) proverà a invertire grazie al calciomercato invernale.

Prima del derby il Football director bianconero si è un po’ sbilanciato su quello che potrà accadere da qui ai prossimi giorni: “La nostra strategia è rinforzarci in difesa e guardaci intorno se ci può essere qualche occasione negli altri reparti”, le sue parole al microfono di ‘Dazn’.

Araujo e Kolo Muani alla Juventus, Giuntoli esce allo scoperto

Il dirigente del club di Exor non ha fatto mistero circa il gradimento per Araujo e Kolo Muani, al momento i nomi in pole per rafforzare difesa e attacco: “Sono dei bravi calciatori bravi, ma il mercato entra nel vivo adesso e speriamo che in settimana possano esserci novità positive. In generale forse sarebbe meglio avere giocatori che già conoscono il campionato di Serie A, però ora non ci sono queste possibilità. per cui stiamo guardando all’estero”.

La Juventus prende Alberto Costa, ore decisive per Araujo

Considerata l’uscita di Danilo, direzione Napoli, in difesa i volti nuovi potrebbero essere due. Se non addirittura tre, visto che Giuntoli ha chiuso per Alberto Costa, terzino destro del Vitoria Guimaraes. Operazione da circa 10/12 milioni, battuta la concorrenza di Brighton e Sporting Cp. Poi urge sempre un sostituto dell’infortunato Bremer. In tal senso il nome più caldo è sempre quello di Ronald Araujo.

Tra oggi e domani potrebbero esserci sviluppi importanti sull’operazione col Barcellona. Dopo la Supercoppa spagnola, giocata ieri contro il Real Madrid sconfitto con un sonoro 5-2, il club blaugrana deciderà se liberare o meno l’uruguaiano per la squadra di Thiago Motta. La formula potrebbe essere quella del prestito con opzione d’acquisto. Per il reparto arretrato rimangono in corsa pure Antonio Silva del Benfica e Hancko del Feyenoord. Senza escludere altri nomi a sorpresa.

Juve, Kolo Muani o Zirkzee

Dalla difesa all’attacco, con la Juve che continua a trattare col Psg per Kolo Muani. La base è un prestito fino a giugno. Per il francese, tuttavia, c’è da battere la concorrenza di Tottenham e Manchester United. Proprio i ‘Red Devils’ rappresentano l’insidia maggiore, poiché Amorim è pronto a garantirgli una ma

L’arrivo di Muani allo United potrebbe però spingere definitivamente Zirkzee alla porta d’uscita. Non è un mistero, l’olandese è il nome che Motta desidera più di tutti avere adesso a Torino. Da qui al gong di questa sessione di riparazione sono alte le percentuali di un’apertura della società inglese al prestito oneroso dell’attaccante esploso l’anno scorso al Bologna.