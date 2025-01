E‘ tutto pronto per i Campionati Mondiali 2025 di pallamano maschile, ospitati tra Danimarca, Croazia e Norvegia. L’Italia volerà a Herning, sede del Gruppo B, dopo aver svolto un ultimo allenamento a Flensburg, in Germania. Il presidente Federale Stefano Podini ha fatto visita agli azzurri nel corso della seduta, salutando la delegazione e ringraziando giocatori e staff tecnico per l’impegno dimostrato nelle ultime settimane. La Nazionale proviene infatti da un filotto di sette partite amichevoli fra Croazia, Svizzera e Germania.

Tra le fila della squadra c’è ottimismo per quanto riguarda gli infortunati Andrea Parisini, Umberto Bronzo, Mikael Helmersson e Marco Mengon. Per tutti ieri seduta d’allenamento separata, in vista di individuare la lista definitiva che affronterà la Tunisia nella gara d’esordio, in programma per martedì 14 gennaio.

“Ci siamo preparati al meglio”

“La Federazione – ha sottolineato il Presidente Podini – ha effettuato uno sforzo economico straordinario per mettere la Nazionale nelle condizioni di svolgere una preparazione ottimale. Atleti e staff hanno risposto in maniera eccezionale, in campo e fuori, dimostrando come l’Italia sia a pieno titolo nel novero delle 20 migliori squadre europee. Ci siamo preparati al meglio ed ora massima concentrazione, consapevolezza nelle nostre potenzialità e anche la giusta dose di divertimento dovranno essere gli ingredienti della nostra Italia. Mostriamo ancora una volta a tutti il nostro gioco veloce che lo staff tecnico ha saputo sviluppare attraverso le sue indicazioni e tramite il proprio lavoro quotidiano“.

L’Italia torna a partecipare ai Campionati Mondiali per la prima volta da 28 anni, con la rassegna di Kumamoto nel 1997 che risulta essere l’unica rassegna a cui gli azzurri hanno preso parte. La Nazionale, ai tempi guidata da Lino Cervar, chiuse il girone al quinto posto. La qualificazione all’edizione 2025 è arrivata partendo da novembre 2023. La formazione tricolore guidata da Riccardo Trillini ha battuto Turchia, Belgio e Montenegro, diventando l’unica squadra a qualificarsi partendo dalla prima fase. Ora, gli azzurri si preparano a incontrare Tunisia, Algeria e la Danimarca fresca di oro olimpico a Parigi 2024.

Il calendario dell’Italia ai Campionati Mondiali 2025:

GIORNO ORA PARTITA IN TV IN STREAMING

14 gennaio h 17:30 Italia – Tunisia Sky Sport Uno (201) sky.it & YouTube @skysport

16 gennaio h 18:00 Italia – Algeria Sky Sport Uno (201) sky.it & YouTube @skysport

18 gennaio h 20:30 Danimarca – Italia Sky Sport Arena (204) sky.it & YouTube @skysport

La composizione dei gironi ai Campionati Mondiali 2025: