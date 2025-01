Jannik Sinner affronterà il cileno Nicolas Jarry nel suo match d’esordio agli Australian Open 2025. Il tennista italiano, numero uno della classifica mondiale, è pronto a tornare protagonista sul campo che lo scorso anno lo ha visto trionfare per la prima volta in un major. Vero, arriverà a questo incontro dopo aver giocato un paio di esibizioni sulla Rod Laver Arena, ma l’atmosfera per l’esordio ufficiale da detentore del titolo è sempre un qualcosa di speciale. Come già accaduto quindi lo scorso anno, l’allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi arriverà allo Slam con un paio di incontri sulle gambe, ma senza sfide ufficiali.

Ancora non è stata comunicata in via ufficiale la data dell’incontro, ma una cosa è certa: Sinner e Jarry non giocheranno domenica, ovvero durante la giornata d’apertura del torneo. Il loro match sarà invece nell’ordine di gioco lunedì o martedì ad orario da definire. Appena verrà reso noto il programma definitivo qui troverete tutte le informazioni.

La nuova stagione è iniziata tutto sommato con un buon risultato per il tennista cileno, che ha giocato un solo torneo a Brisbane durante la prima settimana dell’anno. Sul cemento australiano ha ottenuto un paio di buone vittorie, sconfiggendo in due set sia l’argentino Mariano Navone – certamente non uno specialista della superficie – che il francese Benjamin Bonzi, il quale invece sul veloce ha ottenuto buoni risultati nel corso della sua carriera. Poi, nei quarti di finale è arrivato lo stop per mano di Jiri Lehecka, poi vincitore del torneo: il ceco si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4.

Jarry arrivava da una difficile seconda parte di stagione 2024, caratterizzata da una serie infinita di sconfitte proprio dopo aver raggiunto il miglior risultato della carriera, ovvero la finale agli Internazionali d’Italia dello scorso maggio, poi persa contro Alexander Zverev. Un traguardo che poteva rappresentare l’ascesa verso livelli di classifica ancora più alti, e invece Jarry si è fermato lì, vincendo solamente tre partite da giugno a novembre.

Nel periodo difficile di Jarry sopracitato si inserisce anche una sconfitta per mano di Jannik, in un match giocato sul cemento di Pechino. Il numero uno al mondo soffrì durante il primo set, ma uscì in quel caso alla distanza, iniziando a leggere meglio il forte servizio dell’avversario e imponendosi con lo score finale di 4-6 6-3 6-1. Poco rilevante l’altro precedente tra i due, risalente all’ormai lontanissimo 2019 sull’erba di Hertogenbosch, ovvero il primo torneo giocato su quella superficie dall’allora 17enne Sinner.

Atp Beijing 2024 – Sinner b. Jarry 4-6 6-3 6-1

Atp Hertogenbosch 2019 – Jarry b. Sinner 7-6(4) 6-3

La copertura televisiva del primo Slam stagionale sarà offerta da Eurosport ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 del bouquet Sky); i due canali lineari sono anche visibili in streaming inoltre disponibile tramite le piattaforme NOW, Sky Go e Dazn. Per seguire integralmente tutto il torneo, senza perdersi neanche un incontro, con la possibilità anche dell’on-demand, c’è la piattaforma Discovery+. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul torneo, dirette testuali, news, highlights e dichiarazioni dei protagonisti da Melbourne.

