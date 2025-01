Il Real Madrid vola in finale della Supercoppa di Spagna 2025. Nella semifinale disputata a Riyadh, i Blancos hanno rifilato un secco 3-0 al Mallorca, e raggiungono così in finale il Barcellona (domenica 12 gennaio alle ore 20.00), che nella giornata di ieri aveva superato i campioni della Copa del Rey dell’Athletic Club per 2-0. Come nelle ultime tre edizioni del trofeo, sarà dunque il Clasico a decidere la vincitrice: lo scorso anno si impose la formazione madrilena per 4-1 con tripletta di Vinicius e gol di Rodrygo, mentre per i Blaugrana andò a segno Lewandowski.

La cronaca della semifinale tra Real Madrid e Mallorca

Il Madrid inizia subito con il piede sull’acceleratore, cercando di mettere sotto pressione la difesa avversaria. Nei primi cinque minuti, il portiere del Mallorca Greif, è costretto a compiere due interventi decisivi su Lucas Vazquez e Rodrygo, ma la squadra di Ancelotti non si ferma, continuando a spingere. Nonostante il costante dominio degli avversari, il Mallorca resiste grazie a una difesa ben organizzata e una grande prestazione del suo estremo difensore. Il primo tempo si chiude senza gol, con le Merengues che dominano senza però riuscire a sfruttare le occasioni create. Ancelotti decide quindi di cambiare il posizionamento di Vinicius, spostandolo più al centro, per cercare di aumentare l’intensità offensiva. Nella ripresa, il Mallorca continua a difendersi con ordine, ma all’ora di gioco capitola. Un recupero palla da parte di Rodrygo dà il via a una ripartenza, con Vinicius che serve Bellingham: il centrocampista inglese, dopo aver colpito il palo con un colpo di testa, finalizza con forza, portando il Real Madrid in vantaggio al 63′. Il gol dà ai Blancos la tranquillità necessaria per controllare la partita e chiudere il match. Ancelotti inserisce Ceballos al posto di Valverde, con Camavinga che prende in mano il centrocampo. Nonostante alcune occasioni sprecate, con un tiro debole di Rodrygo e una grande azione di Vinicius fermata da Greif, il Madrid continua a premere e raddoppia nel recupero. Al 92′ un’autorete di Valjent chiude i conti, poi tre minuti più tardi Rodrygo ben assistito da Lucas Vazquez sigla il definitivo 3-0 e può così festeggiare il compleanno con una rete.

La Liga ratifica la decisione del Css: Olmo e Victor ci saranno in finale

La Liga non ha potuto fare altro che ratificare la decisione del Consiglio superiore dello Sport e di fatto inserire nuovamente Dani Olmo e Pau Victor nella lista dei giocatori a disposizione del Barcellona. Un provvedimento che ha scatenato diverse polemiche e che vede la stessa lega spagnola e i club del massimo campionato concordi nel contestarne il contenuto. Intanto, dopo aver saltato la semifinale di ieri contro l’Athletic, i due giocatori tornano a disposizione di Flick per la finale di domenica.

Secondo la stampa spagnola quanto accaduto intorno ai casi Olmo e Victor, ha creato diversi problemi anche all’interno del club del presidente Joan Laporta. Piccolo cambio in società, come si legge in una nota sul sito ufficiale del Barcellona: “Juli Guiu ha presentato le sue irrevocabili dimissioni come vicepresidente dell’area marketing per motivi personali. Il club ringrazia Guiu per il lavoro svolto dal 2021, è stato fondamentale negli accordi sottoscritti con i grandi partner del Barcellona in questi ultimi anni“.