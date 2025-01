Remco Evenepoel si prepara a tornare più forte che mai per il Tour de France 2025. Il corridore belga, che lo scorso dicembre ha rimediato un grave infortunio in seguito ad un incidente in allenamento, ha recentemente ricevuto buone notizie dai medici dopo gli ultimi controlli a cui si è sottoposto in Belgio. Le sue condizioni sono migliorate e il ciclista della Soudal Quick-Step è fiducioso di riuscire a recuperare completamente in vista della prossima edizione della Grande Boucle. “Ho fatto una scansione e i risultati sono piuttosto buoni. Finalmente potremo iniziare la riabilitazione, questa è una buona notizia“, ha dichiarato il due volte campione olimpico in una videoconferenza stampa con alcuni media.

Malgrado la lunga pausa forzata, che lo ha costretto anche a saltare il ritiro di allenamento della Soudal Quick-Step a Calpe, in Spagna, Evenepoel non perde la speranza: “Sono passate cinque settimane dall’ultima volta che ho fatto sport, è dura da accettare. Ora potrò riprendere ad allenarmi sui rulli, molto delicatamente all’inizio, anche per il fatto che sento ancora un intorpidimento alla spalla destra“.

La ripresa degli allenamenti su strada è prevista per i primi giorni di febbraio, con il belga che punta ad arrivare in piena forma per le classiche delle Ardenne, la prima delle quali, la Freccia del Brabante, si terrà il 18 aprile. Il suo obiettivo è essere al massimo della forma prima del Tour de France, che prenderà il via da Lille il 5 luglio 2025. “È più facile iniziare con corse di un giorno che con una Parigi-Nizza o un Giro d’Italia, che è completamente fuori discussione. Non so in che forma sarò per le Ardenne, ma l’obiettivo è di essere al 200% prima del Tour. Se tutto va bene, non ho quasi dubbi, se non nessuno“, ha spiegato il classe 2000.

Tour de France 2025: la Soudal schiererà Landa e Merlier al fianco di Evenepoel

Proprio in vista degli appuntamenti estivi, la Soudal Quick-Step ha ufficializzato che Mikel Landa e Tim Merlier faranno parte della squadra selezionata per il Tour de France 2025. Durante la presentazione della sqadra per la stagione imminente, il team belga ha svelato i calendari di alcuni dei suoi atleti più importanti. L’obiettivo della squadra è quello di fare classifica con Evenepoel, nella corsa a tappe che prenderà il via il 5 luglio da Lille; il suo luogotenente in salita sarà il basco, che a maggio invece parteciperà al Giro d’Italia.

Inoltre, la Soudal Quick-Step si concentrerà anche sulle volate con Tim Merlier. Lo sprinter belga, fresco di rinnovo con i Wolfpack fino al 2028, ha dimostrato il suo valore nelle gare a tappe, conquistando tre vittorie lo scorso anno al Giro d’Italia. Ora, punta a replicare il successo nelle tappe del Tour, cercando nuovi trionfi allo sprint. Con Landa e Merlier pronti a dare il massimo, la Soudal Quick-Step si prepara ad affrontare il Tour de France con una formazione competitiva, mettendo Remco Evenepoel nelle condizioni ideali per essere protagonista in montagna e puntando anche a successi di tappa con il velocista belga.