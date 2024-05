Quando e a che ora si gioca Sinner Auger-Aliassime? Programma e orario della partita

Quando e a che ora si gioca la sfida tra Sinner e Auger-Aliassime? Ecco programma e orario della partita, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2024. Dopo il comodo debutto contro Sonego, l’azzurro ha piegato in due set Kotov – gestendo anche un dolore all’anca che si porta da Monte-Carlo – e poi rimontato un altro russo, Karen Khachanov. Tre vittoria magari scontate, ma particolarmente importanti proprio perché non al 100%. E’ questo l’aspetto più lieto dell’avventura alla Caja Màgica del classe 2001, che aveva detto di considerare questo torneo una sorta di allenamento in vista di Roma e Parigi, ma non si è tirato indietro, anzi ha raggiunto i quarti e spera di proseguire ulteriormente il suo cammino.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Auger-Aliassime ha vinto entrambi i precedenti, andati in scena tutti e due nel 2022, proprio sulla terra rossa di Madrid e sul veloce a Cincinnati. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà però Jannik, unico tennista ad aver raggiunto i quarti in tutti e quattro i Masters 1000 nel 2024. Guai però a sottovalutare il canadese, che dopo il set perso all’esordio contro Nishioka ne ha vinti 7 consecutivi. Sinner e Auger-Aliassime scenderanno in campo nella giornata di giovedì 2 maggio sul Manolo Santana Stadium con orario ancora da definire.