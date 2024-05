Masters 1000 Madrid 2024: Sinner si ritira, non giocherà contro Auger-Aliassime

Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Madrid. La testa di serie numero 1 ha deciso di non scendere in campo nel quarto di finale contro Auger-Aliassime, in programma domani pomeriggio, a causa del problema all’anca destra accusato nelle ultime partite. Sinner, che oggi non si era allenato, opta per la scelta il più conservativa possibile, come aveva già fatto presagire nelle ultime conferenze stampa, per poter arrivare al 100% per il trittico Roland Garros-Wimbledon-Olimpiadi. “Jannik Sinner si ritirerà dal Mutua Madrid Open per un infortunio all’anca destra. Di conseguenza, giovedì non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime”, il comunicato della direzione del torneo. Aliassime accede alle semifinali senza giocare e aspetta il vincente della sfida tra Medvedev e Lehecka.

Jannik Sinner has withdrawn from the Mutua Madrid Open with a right-hip injury. As a result, he will not take to the court on Thursday to play his quarter-final match against Felix Auger-Aliassime. Get well soon, @janniksin 😘 pic.twitter.com/iWFdtEgWrC — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 1, 2024