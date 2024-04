Sinner-Auger Aliassime in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Dopo i patemi fisici avvertiti contro Kotov e il timore di un possibile ritiro prima degli ottavi, Jannik pare essersi ripreso bene e con Khachanov ha offerto una prestazione superlativa nel corso del secondo e terzo set. Una vittoria di spessore, un livello davvero alto contro un giocatore che ha giocato alla grande. Quarti di finale anche a Madrid dopo esserci riuscito già a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo in questa stagione. Ora per l’allievo di Simone Vagnozzi a sorpresa il canadese che ha battuto in due set un Casper Ruud in gran forma e reduce da una finale e una vittoria a Monte-Carlo e Barcellona. Jannik e Felix si sono affrontati qui a Madrid due anni fa, con il nordamericano che giocò una gran partita e dominò la contesa per 6-1 6-2.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Auger-Aliassime scenderanno in campo giovedì 2 maggio ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.