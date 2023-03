Pro Vercelli-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Vicenza, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo il pareggio colto sul campo della Pro Sesto, vanno a caccia di un’importante vittoria in ottica playoff. La formazione ospite, invece, dopo la vittoria nell’andata della finale di Coppa Italia contro la Juventus U23, vuole rialzare la testa anche in campionato. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 6 marzo alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai Sport HD.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA