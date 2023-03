Wta Monterrey 2023, Vekic trionfa in finale: Garcia spreca troppo

Donna Vekic trionfa in finale al Wta 250 di Monterrey. Sul cemento messicano la tennista croata, testa di serie numero 3, ha battuto nell’ultimo atto la francese Caroline Garcia, prima forza del seeding, con il punteggio di 6-4 3-6 7-5. Per Vekis si tratta della prima vittoria stagionale contro una Top 10 e il quarto titolo in carriera nel circuito Wta. Un successo di sacrificio, che ha visto Vekic salvare 16 palle break su 18 e capitalizzare le 3 occasioni costruite. Nel terzo set, in particolare la croata è costretta a cancellare 8 palle break tra il primo e il settimo game, entrambi lunghissimi ma alla fine portati a casa della nuova numero 24 del mondo. “E’ stato un grande inizio di stagione per me – ha detto dopo la gara -. Credo che, se anche non avessi vinto qui, il primo titolo sarebbe arrivato presto. Devo continuare a lavorare duro. Se riuscirò ad evitare altri infortuni, sono certa che otterrò altri ottimi risultati”.