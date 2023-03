Juventus U23-Albinoleffe oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Juventus U23-Albinoleffe sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Quattro punti dividono le due formazioni, ma i bianconeri sono a ridosso della zona playoff e i lombardi si trovano invece attualmente in zona playout. Chi vincerà? Si parte alle ore 17 di lunedì 6 marzo, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports disponibile anche su Dazn.

