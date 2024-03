Moto2 e Moto3, gare GP Portogallo oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

Il circuito di Portimao, in Portogallo, ospita la seconda tappa del motomondiale 2024. In pista è impegnata la MotoGP, ma non manca l’azione per Moto2 e Moto3, che vantano lo stesso calendario della classe regina. Entrambe le categorie scenderanno in pista sul circuito portoghese nella giornata di domenica 24 marzo, alla ricerca della vittoria nel secondo Gran Premio dell’anno. Sarà la Moto3 ad aprire il programma della giornata, con la gara prevista per le 12:00 italiane. Subito dopo, alle 13:15, la Moto2 sarà protagonista con la propria gara, per poi dare spazio alla MotoGP. Entrambi gli eventi saranno visibili in diretta agli abbonati Sky sul canale di Sky Sport MotoGP e in streaming sia su Sky Go che sulla piattaforma NOW.