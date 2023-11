Pro Vercelli-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Alessandria, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono continuare a scalare la classifica per conquistare un buon piazzamento in zona playoff, mentre la compagine piemontese, reduce da un avvio di stagione estremamente complicato, spera di prendere fiato ed allontanarsi dalla zona playout.. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 novembre alle ore 18:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

