Messina-Juve Stabia, oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Juve Stabia, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Sulla carta e sulla classifica sarebbe uno scontro quasi fra coda e testa della classifica. Il Messina vive un periodo complicatissimo di stagione con il diciottesimo posto sul groppone ed una vittoria che non arriva da troppo tempo. La Juve Stabia ha conservato la testa della classifica nonostante i due pareggi consecutivi. Vincere per entrambi significherebbe dare una sterzata e continuare a sperare per il Messina, mentre a sognare per la Juve Stabia. Si parte alle 16.15 di sabato 25 novembre con il match che sarà in diretta su Sky Sport 252 e NOW.

SEGUI LA DIRETTA