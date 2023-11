Renate-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Renate-Virtus Verona, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono ormai una certezza del girone A e sperano di restare nelle prime posizioni per ottenere un buon piazzamento in ottica playoff. Stesso discorso vale anche per la compagine veneta, che confida ancora di poter tenere il passo delle primissime della graduatoria del gruppo A. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 novembre alle ore 18:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

