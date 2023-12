Pro Patria-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Patria-Pro Sesto, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa non stanno disputando una grande stagione, ma vogliono chiudere al meglio questo girone di andata prima delle feste di Natale. La squadra ospite si trova in una situazione simile e spera di raccogliere dei preziosi punti per allontanarsi dalla zona rossa. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 dicembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA