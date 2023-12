Lumezzane-Albinoleffe oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lumezzane Albinoleffe, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono i tre punti per regalare una gioia ai propri tifosi prima della settimana di pausa in occasione delle feste natalizie. La compagine bergamasca, dal suo canto, ha bisogno di fare il colpaccio in trasferta per ottenere dei punti preziosi in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 dicembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

