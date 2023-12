Frosinone-Juventus, infortunio per Locatelli: problema all’anca, deve uscire

Infortunio per Manuel Locatelli nel secondo tempo di Frosinone-Juventus. Il centrocampista bianconero ha riportato, riferisce Dazn, un problema all’anca e per questo motivo deve uscire dal campo e viene sostituito da Nicolussi-Caviglia. Qualche problema fisico anche per McKennie, che però resta in campo, tegola dunque per Allegri in attesa di capire quale sia l’entità del fastidio del mediano numero 5.