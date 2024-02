Pro Patria-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Patria-Padova, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano a metà classifica e vogliono assolutamente trovare una svolta in questa stagione per alzare il loro livello. I bianco scudati, invece, sono in scia al Mantova capolista e sperano di restare in corsa per la promozione diretta in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 13 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258.

