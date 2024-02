Giana Erminio-Legnago oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giana Erminio-Legnago, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno come obiettivo minimo la salvezza, ma potrebbero riuscire anche ad ottenere qualcosa in più con la qualificazione ai playoff. Gli ospiti, dal loro canto, hanno bisogno di portare a casa i tre punti in trasferta per alimentare le loro speranze di salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 13 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

