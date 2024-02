Pontedera-Pineto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Pineto, match dello stadio valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine toscana ha come obiettivo arrivare il più avanti possibile in campionato per poi focalizzarsi interamente sulla preparazione dei playoff. La squadra abruzzese, dal suo canto, è tornata a fare un punto nello scorso turno e ora spera di ritrovare anche la vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 13 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

