Pontedera-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Vis Pesaro, match valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano a ridosso della zona playoff e sperano di rientrarci dopo questo turno, centrando una bella vittoria davanti al pubblico amico. La squadra marchigiana, dal suo canto, ha un solo punto in meno rispetto ai toscani e vuole completare il sorpasso in questa giornata. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258.

