Novara-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Novara-Pro Sesto, match dello stadio Silvio Piola valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I piemontesi, dopo un avvio di stagione da incubo, sono in lenta ripresa e pronti per giocarsi la salvezza in questo rush finale. La formazione ospite, dal suo canto, è in una situazione molto delicata e ha bisogno di tornare al successo per allontanarsi dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 13 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

